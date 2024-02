Casting RAI: selezioni aperte e provini 2024

La Rai offre sempre interessanti opportunità di lavoro per chi desidera intraprendere una carriera in ambito televisivo o dello spettacolo, come attori e conduttori. Non mancano le occasioni anche per gli appassionati di televisione che desiderano partecipare come concorrenti ai vari programmi, a premi e non solo, trasmessi dalla tv di Stato.

Sono sempre in molti i candidati interessati a partecipare ai provini, soprattutto per alcuni dei format più seguiti, quali ad esempio il game show L’eredità, Reazione a Catena o Quelli che il calcio, il contenitore pomeridiano di intrattenimento a tema sportivo. Oppure per comparire in fiction e serie tv, quali la seguitissima Un posto al Sole, ambientata a Napoli, o Don Matteo, con Terence Hill. Generalmente la ricerca è rivolta a modelli, appassionati di cucina, giovani anche senza esperienza e altre figure, interessati a prendere parte a varie trasmissioni targate Rai 1 e Rai 2.

Al momento sono due le selezioni aperte per partecipare a vari programmi televisivi trasmessi dalle reti Rai. Gli interessati a lavorare in televisione possono valutare le ricerche attualmente in corso, pubblicate sul portale dedicato ai Casting Rai. Ecco un elenco dei provini Rai aperti in questo periodo:

REAZIONE A CATENA

Il gioco che, utilizzando l’associazione delle parole, mette alla prova la padronanza della lingua italiana, cerca nuovi concorrenti. Due squadre, composte da tre membri ciascuna, si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e “catene” di vocaboli.

…E VIVA IL VIDEOBOX

Per il programma Tv che prevede esibizioni di cantanti, barzellettieri, prestigiatori e artisti di ogni genere si cercano persone di talento in tutti i campi.

Gli interessati a lavorare in Rai e ai provini televisivi possono candidarsi visitando questa pagina dedicata ai casting dell’azienda, sulla quale vengono pubblicate le selezioni aperte, e effettuando l’iscrizione attraverso l’apposito form in risposta a quelle di interesse.

Per conoscere tutte le altre opportunità di lavoro in RAI vi invitiamo a visitare il nostro articolo di approfondimento RAI Lavora con noi dove vengono segnalate le posizioni aperte e tutte le informazioni utili per chi desidera lavorare nell’azienda.

FONTE TICONSIGLIO.COM – FOTO ARCHIVIO