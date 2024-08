Casting Primo Appuntamento 2024, come partecipare al programma tv

Sono aperte le candidature al casting per “Primo Appuntamento” 2024.

Per la sesta edizione del dating show si selezionano, infatti, single in cerca dell’anima gemella.

Ecco cosa sapere per iscriversi alle audizioni del celebre programma tv.

È dunque possibile candidarsi ai provini di “Primo Appuntamento”, la trasmissione televisiva incentrata sulla ricerca dell’amore.

Come le edizioni passate, anche la sesta stagione sarà condotta da Flavio Montrucchio sul canale Real Time.

I concorrenti, due perfetti sconosciuti, avranno modo di raccontarsi e conoscersi nell’ambito di una cena in una villa a Tivoli, alle porte di Roma.

L’opportunità è riservata a persone single che desiderano partecipare a un appuntamento al buio nel ristorante di “Primo Appuntamento”, nella speranza di incontrare l’anima gemella.

PRIMO APPUNTAMENTO

Il programma televisivo Primo Appuntamento è basato sul format inglese First Dates. Condotto da Flavio Montrucchio, va in onda sul canale Real Time ed è ambientato in un ristorante. Qui arrivano due persone che non si conoscono. Accolte e accompagnate dal maître, avranno a disposizione il tempo di una cena per conoscersi, scambiarsi opinioni, raccontare di sé. Riusciranno, i single che partecipano, a diventare delle coppie? Basterà una cena per far scoccare la scintilla? Per rispondere a queste domande bisognerà aspettare la fine della puntata.

I due protagonisti entrano infatti in un confessionale “singolo”, dove esprimono le proprie impressioni sull’altra persona. A seguire, c’è il confessionale “di coppia”, ovvero il momento più importante, perché è qui che i due dovranno decidere se rivedersi o meno una seconda volta. Nel finale di programma, è interessante poi scoprire l’evoluzione delle coppie: chi ha deciso di rivedersi si frequenta ancora? Chi ha ricevuto un rifiuto o ha rifiutato ha incontrato l’amore oppure è ancora un cuore solitario?

Primo Appuntamento Crociera e Primo Appuntamento Hotel sono poi due spin-off dello show, ambientati non più in un ristorante ma, appunto, rispettivamente su una nave da crociera in navigazione nel Mediterraneo e in un albergo.

COME INVIARE LA CANDIDATURA

Gli interessati a partecipare ai casting tv di Primo Appuntamento 2024 possono scrivere all’indirizzo: primoappuntamento@standbyme.tv.

