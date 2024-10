Casting per una nuova serie Netflix con Luca Zingaretti, si cercano comparse fra 18 e 75 anni

In Emilia Romagna è attiva una casting call per una nuova serie Netflix prodotta da Cattleya, con protagonista Luca Zingaretti.

Le audizioni sono finalizzate a scegliere circa 1000 risorse tra comparse e figurazioni speciali.

Uomini e donne tra i 18 e i 75 anni e di ogni nazionalità possono cogliere questa opportunità per fare il loro ingresso nel mondo dello spettacolo.

Vediamo insieme ulteriori dettagli sul progetto audiovisivo e sui provini.

È possibile candidarsi alle audizioni per partecipare a “ICP”, titolo di una nuova serie Netflix diretta da Roan Johnson. Nei panni del protagonista ci sarà Luca Zingaretti, uno dei volti più noti del panorama cinematografico e televisivo italiani.

I selezionati avranno modo di unirsi al cast di una produzione della società Cattleya, tra le più affermate in Italia nel campo dell’audiovisivo.

Le riprese inizieranno il 18 novembre 2024 a Modena e si protrarranno per diversi mesi, fino a marzo 2025, tra Modena, Bologna e le rispettive aree limitrofe.

Si prevede la selezione di circa 1000 persone tra comparse e figurazioni speciali. In particolare, possono candidarsi ai casting per la nuova serie Netflix donne e uomini fra i 18 e i 75 anni, di qualsiasi nazionalità e con domicilio in Emilia Romagna.

Cattleya è da più di vent’anni tra le società di produzione audiovisiva più affermate in Italia e riveste un ruolo di importanza anche nel panorama dell’industria europea. Ha all’attivo decine di film e numerose serie tv, spaziando tra vari generi: dal crime al teen, alla commedia, al melò. Alcuni titoli del suo catalogo sono, ad esempio: “Romanzo Criminale”, “Io non ho paura”, “Terraferma”, “Gomorra”. La società ha sede a Roma.

COME PARTECIPARE AL CASTING E INFORMAZIONI

Per avere informazioni in merito al casting, gli interessati in possesso dei requisiti richiesti e domiciliati in Emilia Romagna possono scrivere un’e – mail all’indirizzo: castingemilia2022@gmail.com.