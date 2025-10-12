Casting per selezionare comparse nella fiction Rai Don Matteo 15

Opportunità di casting per partecipare come comparse alle riprese della fiction Rai “Don Matteo 15”, con Raul Bova.

La ricerca è attiva a Roma ed è indirizzata a uomini, donne e coppie.

Ecco tutti i dettagli sui profili da selezionare e come inviare la candidatura ai provini.

CASTING PER COMPARSE IN “DON MATTEO 15”

Sono aperti i casting per comparse in “Don Matteo 15”, la celebre fiction Rai prodotta da Lux Vide e trasmessa da anni, con successo, nella prima serata di Rai Uno.

Per le nuove puntate con Raoul Bova nei panni del protagonista, don Massimo, si selezionano persone che sanno cucinare, in particolare: uomini e donne o coppie di Roma ed età compresa tra i 50 e i 60 anni. I candidati devono:

avere un look raffinato e intellettuale e saper preparare piatti ricercati e sofisticati;

oppure essere genuini, popolari, amanti dei sapori semplici e autentici, tradizionali.

Le scene nelle quali saranno inserite le comparse verranno girate a Roma (zona Fiumicino) nei giorni 29 e 30 ottobre 2025.

COME CANDIDARSI

Gli interessati sono invitati a candidarsi ai provini per la fiction RAI scrivendo un’e-mail all’indirizzo: ursula.foti@luxvide.it, nella quale devono allegare foto frontali recenti (anche delle proprie mani).

LUX VIDE

Lux Vide è una società di produzione televisiva e cinematografica, fondata a Roma nel 1992 e specializzata nella lunga serialità televisiva. Fa parte del gruppo Fremantle e collabora con i principali player dell’industria culturale: Rai, Mediaset, Sky. Lux Vide ha inoltre all’attivo numerose co – produzioni internazionali. Tra le serie tv menzioniamo, a titolo d’esempio, oltre a “Don Matteo”, anche “DOC. Nelle tue mani”, “Che Dio ci aiuti” e “Leonardo”.