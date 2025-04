Casting per miniserie Rai, si cercano uomini e donne fra 18 e 80 anni

Opportunità di casting per una nuova miniserie RAI che sarà girata a breve in Sicilia.

I provini sono rivolti a uomini e donne di 18 – 80 anni.

Ecco ulteriori dettagli e cosa sapere per partecipare alle audizioni.

CASTING PER MINISERIE RAI

Sono aperte le candidature ai provini per una nuova miniserie della Rai in due episodi.

L’appuntamento con i casting è per i giorni 2 e 3 maggio 2025 a Palermo, presso il Cinema De Seta, all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili, dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00 (il 3 maggio fino alle ore 18.30).

Per le riprese, che saranno effettuate da maggio a giugno 2025, si cercano uomini e donne residenti a Palermo e provincia, di età compresa tra 18 e 80 anni.

Si segnala che non sono ammessi ai provini i dipendenti della pubblica amministrazione né i pensionati che rientrano nella misura “Quota 100”.

COME PARTECIPARE AI PROVINI

Chi fosse intenzionato a partecipare ai casting per la miniserie Rai in Sicilia è invitato a presentarsi direttamente nelle date, orari e luogo stabiliti per le audizioni in presenza indicati a inizio pagina.

I candidati devono portare con sé:

documento d’identità valido;

tessera sanitaria;

proprio codice IBAN.

