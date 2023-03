Casting per il programma Rai “Bar Stella” con Stefano De Martino

Al via le candidature ai casting per prendere parte al programma Rai “Bar Stella”, condotto da Stefano De Martino.

L’opportunità è rivolta ad artisti in grado di esibirsi in qualcosa di divertente e bizzarro.

Ecco ulteriori informazioni e come candidarsi ai provini.

CASTING PROGRAMMA RAI “BAR STELLA”

Sono stati indetti, dunque, dei casting per artisti da inserire nel programma Rai “Bar Stella”. La ricerca è aperta a candidati che sappiano esibirsi in qualcosa di divertente, bizzarro e inconsueto.

Il “Bar Stella” è, infatti, un locale d’altri tempi nel quale vengono ospitati personaggi un po’ stravaganti che intrattengono il pubblico con la loro comicità. Gestore dell’originale bar è il conduttore Stefano De Martino.

COME CANDIDARSI

Quanti sono interessati a partecipare ai provini per la trasmissione televisiva “Bar Stella” possono già inviare la loro candidatura, visitando questa pagina dedicata ai casting aperti della Rai e cliccando sul pulsante “Vai al casting”, in corrispondenza del programma tv per il quale intendono proporsi.

In mancanza di credenziali per l’accesso al portale sarà necessario registrarsi attraverso la compilazione di un modulo online.

