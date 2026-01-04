Casting Netflix per produzione internazionale: non serve esperienza

Casting aperti a comparse e figurazioni speciali per un’importante produzione internazionale targata Netflix da girare nel Lazio.

L’opportunità è rivolta a persone senza esperienza, di qualsiasi nazionalità e di età compresa tra i 18 e i 75 anni.

I selezionati riceveranno un regolare compenso.

Ecco le altre informazioni sulle figure cercate e come partecipare ai provini.

La casa di produzione 360degrees ha pubblicato una casting call per un nuovo progetto Netflix che sarà girato tra marzo e ottobre 2026 nella Tuscia, a Roma e in altre località del Lazio. Si tratta di un lavoro di finzione ispirato ad atmosfere action – stealth e caratterizzato dal forte impatto visivo.

Le comparse e le figurazioni speciali saranno inserite in scene all’esterno e interno ambientate in contesti storici. Si richiede un impegno minimo di un giorno fino a un massimo di tre giorni, con possibilità di ulteriori convocazioni.

La retribuzione sarà conforme a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Le audizioni si terranno il 22 gennaio 2026 presso il Teatro Florida di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo.

I casting sono indirizzati a uomini e donne residenti nella Tuscia, di qualsiasi nazionalità e con un’età compresa tra i 18 e i 75 anni. Non serve esperienza.

Nello specifico, si cercano candidati con volti dai tratti decisi o particolari. L’aspetto deve essere naturale, quindi con capelli non trattati, meglio se lunghi o di media lunghezza, barbe importanti o, comunque, in linea con l’epoca storica. Non possono accedere ai provini persone con tagli di capelli moderni o con tatuaggi in parti visibili del corpo. Si segnala che, previo il consenso degli interessati, potrebbe essere necessario modificare il proprio look, ad esempio radendo i capelli.

Insieme alle figurazioni generiche, si cercano anche candidati con requisiti specifici, come:

abilità in parkour, acrobatica, arrampicata libera;

rievocatori storici;

praticanti softair o paintball.

COME PARTECIPARE AI PROVINI

Gli interessati ai casting sono invitati a presentarsi direttamente giovedì 22 gennaio 2026 dalle ore 16.00 alle 20.00 presso il Teatro Florida di Soriano nel Cimino (Viterbo), sito in piazza Guglielmo Marconi n. 21.

Chi ha già partecipato alle audizioni che si sono tenute a Cinecittà nei giorni 17 e 18 dicembre 2025 non deve presentarsi di nuovo.

FONTE TICONSIGLIO.COM