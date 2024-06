Casting MasterChef Italia 2024, come partecipare alla nuova edizione

Vi piacerebbe partecipare ai casting di MasterChef Italia 2024?

Il talent show ha aperto i provini per la nuova edizione del programma televisivo di cucina.

Anche se non si tratta di un’offerta di lavoro, è sicuramente un’ottima opportunità per aspiranti Chef che sognano una carriera nel settore culinario.

Inoltre, rappresenta un’occasione unica per conoscere alcuni dei più grandi nomi della ristorazione internazionale e per fare un’esperienza in televisione.

Ecco come partecipare ai nuovi casting MasterChef Italia 14.

Al via, dunque, le candidature alle selezioni per cuochi provetti. Il programma televisivo di cucina MasterChef Italia è alla ricerca dei concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione della trasmissione, la numero 14.

Se sognate di mettervi alla prova tra sfide ai fornelli, Mistery Box, Invention test e Pressure test e di dimostrare il vostro valore in cucina, allora i casting MasterChef Italia 2024 rappresentano un’opportunità imperdibile per tentare di diventare gli aspiranti chef più famosi del piccolo schermo.

Quali sono i requisiti richiesti? Per partecipare alle audizioni MasterChef Italia 14 è necessario, ovviamente, avere passione e talento per la cucina, oltre alla voglia di mettersi in gioco e cucinare per vincere la sfida ai fornelli.

MasterChef Italia è la versione italiana del talent show culinario inglese MasterChef, creato dal regista britannico Franc Roddam. Il noto format televisivo è andato in onda per la prima volta sulla BBC, nel 1990, ed è stato poi riproposto da diversi Paesi, tra cui l’Italia, dove viene trasmesso su Sky.

L’edizione 2023 dello show è stata vinta da Eleonora Riso. I giudici della passata stagione sono stati gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Per quanto riguarda la giuria delle nuove puntate, ancora non si hanno notizie certe.

Gli interessati a partecipare ai casting MasterChef Italia 2024 possono collegarsi a questa pagina dove cliccare, in corrispondenza del riquadro del programma, sul link “Iscriviti ai casting!”.

A questo punto sarà necessario compilare un form online accedendo con il proprio SkyID, oppure, in mancanza di credenziali, creando uno SkyID tramite la registrazione gratuita sul portale web di Sky (aperta ad abbonati e non).

