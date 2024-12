Casting Italia’s Got Talent 2025: come partecipare ai provini

Sono aperte le candidature ai casting per Italia’s Got Talent 2025.

Si cercano i performer della nuova stagione che andrà in onda sul canale Disney+.

Ecco cosa sapere e come candidarsi alle audizioni del noto programma televisivo.

Riflettori accesi sulla prossima edizione di Italia’s Got Talent. Si stanno infatti organizzando i provini per scegliere i protagonisti delle nuove puntate dello show, articolate in puntate di audition, semifinale e finale.

I provini sono aperti a talenti di ogni genere. Possono infatti candidarsi alla competizione televisiva performer di qualsiasi età e di ogni tipo di arte.

COME SONO STRUTTURATI I CASTING

I provini e le Audition degli aspiranti concorrenti fanno parte del programma stesso e prevedono due step:

prima fase: Casting.

Questa prima selezione viene effettuata dagli autori del programma, durante un provino che si svolge senza la presenza dei Giudici e del pubblico. Gli artisti devono esibirsi in una performance della durata di circa 100 secondi;

Coloro che superano la fase di Casting si esibiscono di fronte ai 4 Giudici, sempre con una performance di 100 secondi circa.

COME CANDIDARSI AI PROVINI

Per partecipare a Italia’s Got Talent 2025 è necessario visitare la pagina ufficiale del programma e inviare la propria candidatura online, tramite la compilazione di un modulo. Nella stessa pagina è possibile anche scaricare il regolamento che contiene tutte le informazioni utili sul programma.

FONTE TICONSIGLIO.COM – FOTO ARCHIVIO