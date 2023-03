Casting figurazioni di ogni età per la serie Netflix “Il Gattopardo”

Nuovo casting attivo a Roma (Lazio) dove si selezionano figurazioni che prenderanno parte alla serie Netflix “Il Gattopardo”.

L’opportunità è rivolta a uomini e donne con età dai 18 agli 80 anni.

Il lavoro sarà regolarmente retribuito. Ecco tutti i dettagli e come partecipare.

CASTING PER FIGURAZIONI SERIE IL GATTOPARDO

Indiana Production e Moonage Picture hanno reso noto il casting rivolto a figurazioni, a Roma, che prenderanno parte alla serie Netflix ‘Il Gattopardo’, diretta da Tom Shankland.

Le riprese della serie avranno luogo nei mesi di aprile, maggio, luglio, agosto e settembre 2023 a Roma e dintorni.

I candidati selezionati riceveranno regolare retribuzione.

REQUISITI

Trattandosi di una serie ambientata nel 1860, la selezione verrà fatte in base alle caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo, nello specifico i candidati devono quindi possedere i seguenti requisiti:

Donne con capelli lunghi o di media lunghezza (fino alle spalle) non tinti, decolorati o con meches, no sopracciglia o contorno labbra tatuate, unghie non ricostruite (o disponibili a rimuovere gel e ricostruzione), no tatuaggi evidenti (torace, collo, spalle, braccia, mani);

Uomini, ammessi barba e bassette lunghe, no capelli tinti, decolorati, rasati o con doppi tagli, si a capelli lunghi o di media lunghezza, no sopracciglia depilate, no tatuaggi evidenti (viso, collo, mani).

Si consiglia di partecipare se residenti o domiciliati nel Lazio.

Saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della pubblica amministrazione e le categorie di pensionati non abilitate al lavoro dipendente.

LUOGO E DATA DEL CASTING

I provini si terranno a Roma, presso Pratibus District a Piazza Bainsizza 13, nelle seguenti date:

Lunedì 27 marzo 2023 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 riservato agli uomini;

dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 riservato agli uomini; Martedì 28 marzo 2023 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 riservato alle donne.

COME PARTECIPARE

Per partecipare al casting per figurazioni per la serie Netflix ‘Il Gattopardo’ è necessario presentarsi direttamente ai provini nei giorni sopra indicati, muniti della seguente documentazione:

Documento d’identità, patente o passaporto (fotocopia fronte / retro);

Codice fiscale;

IBAN personale;

Certificato Medico che attesti lo stato di buona salute (per coloro che abbiano superato i 74 anni di età).

Foto e fonte ticonsiglio.com