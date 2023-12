Casting comparse per “Un posto al sole”, serie tv Rai

Nuovo casting attivo in Trentino Alto Adige, dove si selezionano comparse per la famosa serie tv Rai “Un posto al sole”.

Le audizioni sono rivolte a uomini e donne.

Le riprese si svolgeranno in una nota località montana, tra la neve e le piste da sci.

E’ possibile inviare la propria candidatura entro il 3 gennaio 2024.

Ecco tutti i dettagli e come partecipare ai provini.

CASTING COMPARSE SERIE TV UN POSTO AL SOLE

E’ dunque stato indetto un nuovo casting per la ricerca di comparse per la storica serie televisiva italiana dal titolo “Un posto al sole“.

La serie, in onda dal 1996, narra le vicende degli abitanti di un condominio (chiamato Palazzo Paladini) di Posillipo. Alcune delle puntate che andranno in onda nella prossima stagione saranno però girate anche in montagna, molto lontano dalla nota città Campana.

Le riprese, infatti, saranno effettuate in Val di Sole, in Trentino Alto Adige, tra la neve e le bellissime piste da sci, nel periodo dal 15 al 18 gennaio 2024.

FIGURE CERCATE

Nello specifico si selezionano le seguenti figure:

uomini e donne tra i 18 ed i 75 anni;

residenza o domicilio nella zona delle riprese o in luoghi limitrofi;

meglio se sciatori e con attrezzatura propria;

non possono partecipare dipendenti pubblici;

non possono partecipare percettori di reddito di cittadinanza;

Chi verrà selezionato dovrà garantire il proprio impegno per l’intera giornata, nel periodo tra il 15 e il 18 gennaio 2024.

COME CANDIDARSI AI PROVINI

E’ possibile inviare la propria candidatura entro il 3 gennaio 2024, inviando un’email all’indirizzo filmagenova@gmail.com, con oggetto “Un posto al Sole”.

Nella domanda, dovranno essere indicate le proprie generalità, i propri contatti e dovranno essere allegate due fotografie. E’ inoltre gradito evidenziare se si è sciatori con proprio personale abbigliamento e attrezzatura.

FONTE TICONSIGLIO.COM

FOTO ARCHIVIO