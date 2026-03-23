Casting comparse per nuova serie tv prodotta da Wildside, si cercano persone fra 18 e 70 anni

Nuovo casting per comparse che potranno partecipare ad una serie televisiva prodotta da Wildside.

Si cercano uomini e donne tra i 18 e i 70 anni.

Il lavoro, per le persone selezionate, sarà regolarmente retribuito.

Vediamo insieme tutte le informazioni utili e come partecipare ai provini.

CASTING PER COMPARSE IN NUOVA SERIE TV

Per una nuova serie tv prodotta da Wildside è aperta un’opportunità di casting finalizzata alla ricerca di comparse.

Le riprese della serie si svolgeranno a metà aprile 2026, in Emilia Romagna.

In particolare si selezionano uomini e donne tra i 18 e 70 anni, residenti nella regione.

A coloro che saranno selezionati verrà corrisposta regolare retribuzione.

I casting si terranno a Cervia, in provincia di Ravenna, presso il Club Hotel Dante situato in Via Milazzo 81.

L’appuntamento è per i giorni 31 marzo e 1 aprile 2026, dalle 9.30 alle 19.30.

COME CANDIDARSI AL CASTING

Gli interessati a candidarsi al lavoro come comparse nella serie tv sono invitati a presentarsi direttamente il giorno dei provini, nei giorni e orari sopra indicati, muniti di un proprio documento di riconoscimento.

WILDSIDE

Wildside è una casa cinematografica e televisiva italiana fondata nel 2009 e situata a Roma. È parte di Fremantle, che è tra i maggiori creatori, produttori e distributori di prodotti televisivi a livello mondiale.

Nella filmografia prodotta da Wildside ci sono opere premiate con Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio e Saverio Costanzo.

FONTE TICONSIGLIO.COM