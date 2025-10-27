Casting comparse per lo spot sulla Giornata Internazionale eliminazione violenza contro le donne. Prevista retribuzione

Sono aperte le candidature ai casting per comparse nello spot “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.
L’opportunità è rivolta a donne di diverse etnie ed età compresa tra 20 e 60 anni.
Il lavoro è retribuito.
Per proporsi c’è tempo fino al 31 ottobre 2025.
Si cercano figurazioni semplici per lo spot “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, prodotto da Mad7 e RAI.
Lo spot sarà girato a Roma il giorno 11 novembre 2025 in Piazza del Popolo e le comparse selezionate saranno retribuite come da contratto nazionale di riferimento.
I provini sono aperti a donne di diverse etnie ed età compresa tra 20 e 60 anni.
Le donne interessate a partecipare come comparse nello spot da girare a Roma possono candidarsi entro il 31 ottobre 2025, inviando all’e-mail produzione@mad7.it 3 foto, nello specifico:
- n. 1 foto in primo piano senza trucco;
- n. 1 foto a figura intera senza trucco, con abbigliamento semplice;
- n. 1 foto a figura intera di profilo.
Le foto devono essere recenti, in verticale, senza trucco né filtri. Non sono ammessi selfie e neppure scatti con occhiali da sole o foto in bianco e nero.
L’e-mail deve avere in oggetto la dicitura: “RAI Donna – NOME + COGNOME + ETÀ” della candidata e nel testo i seguenti dati:
- nome e cognome;
- età;
- numero di telefono;
- altezza;
- taglia maglia;
- taglia pantalone;
- numero di scarpe;
- città di residenza;
- domicilio.
La produzione contatterà per telefono le donne selezionate.