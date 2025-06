Casting comparse e figuranti per un nuovo film con Checco Zalone

Opportunità di casting per partecipare come comparse e figuranti nel nuovo film con Checco Zalone.

Il lavoro è retribuito ed è prevista la selezione di quasi 70 persone tra uomini e donne di varie età.

Ecco tutti i dettagli e come candidarsi ai provini.

CASTING COMPARSE E FIGURANTI NEL NUOVO FILM CON CHECCO ZALONE

Sono aperte le candidature ai casting del nuovo film per il cinema con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e prodotto da Indiana Production.

La produzione è alla ricerca di comparse e figuranti da coinvolgere in una scena del film ambientata in Sardegna, in Costa Smeralda, all’interno di una lussuosa villa con piscina che farà da cornice a una festa a tema.

Le riprese saranno girate dall’8 all’11 luglio 2025.

Si offre retribuzione secondo le condizioni stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL).

PROFILI CERCATI

I provini sono rivolti esclusivamente a candidati residenti o domiciliati nel nord della Sardegna, che siano disponibili per una o due giornate nel periodo delle riprese.

Nello specifico, si cercano:

n. 20 donne di bella presenza (età 20-30 anni), preferibilmente senza tatuaggi visibili (o con una presenza minima);

n. 20 uomini sportivi e di bella presenza (età 20-30 anni), preferibilmente senza tatuaggi visibili;

n. 10 uomini di età compresa tra i 25 e i 50 anni;

n. 10 uomini e 5 donne di nazionalità filippina o sudamericana;

n. 5 ragazzi e ragazze di 25-35 anni, con uno stile originale, per interpretare il ruolo di “organizzatori della festa”;

n. 1 DJ uomo, età 30-40 anni;

n. 1 donna di 25-40 anni.

COME CANDIDARSI AL CASTING

Gli interessati possono candidarsi ai provini scrivendo un’e-mail a: castingsardegna2025@gmail.com, in cui indicare i propri dati (nome, cognome, età, altezza, peso, taglia, numero di scarpe, luogo di residenza e recapito telefonico) e allegare almeno 3 foto recenti su sfondo neutro (di cui due foto in primo piano e una a figura intera).

Non sono ammesse foto con occhiali da sole o con cappelli.

Fonte ticonsiglio.com