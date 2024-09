Casting Avanti un altro 2024 2025, come partecipare

Aperti i casting per “Avanti un altro”, edizione 2024 2025 del noto programma televisivo condotto da Paolo Bonolis.

I provini sono rivolti a candidati provenienti da tutta Italia.

Vediamo insieme come partecipare ai casting di Avanti un altro.

Sono quindi aperti i provini per la selezione dei concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione di Avanti un altro, il quiz televisivo in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis.

La prima tappa del casting è prevista per il giorno 11 settembre 2024, a Roma. Sono previste altre tappe nei mesi successivi, sia a Roma sia in altre città italiane.

Il casting del game show è aperto a candidati in tutta Italia, purché siano maggiorenni.

Non vi sono altri vincoli o requisiti particolari per partecipare, chiunque può proporsi.

IL PROGRAMMA TELEVISIVO AVANTI UN ALTRO

Avanti un altro! è un game show italiano in onda su Canale 5 nella fascia preserale, con la conduzione di Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti, trasmesso dallo studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma.

Il noto programma televisivo è stato trasmesso per la prima volta nel 2011 e la conduzione in passato è stata data anche a Gerry Scotti. Dalla quinta edizione in poi il programma TV è stato condotto nuovamente da Bonolis.

La dinamica del gioco si divide in più fasi: la fase iniziale della Tripletta, prevede che i concorrenti rispondano esattamente ad almeno tre domande su un argomento su quattro poste dal conduttore. In caso di doppio errore, il concorrente viene eliminato e rimpiazzato da un nuovo concorrente. Dopo aver risposto correttamente alle domande, i concorrenti devono pescare un rotolo chiamato ‘pidigozzo’, contenente una vincita o una sfortuna.

Una volta pescato un pidigozzo contenente una somma, il concorrente può decidere se fermarsi e diventare campione potenziale o proseguire nel gioco per aumentare il montepremi. Si arriva dunque al gioco finale che consiste nel dare consecutivamente la risposta sbagliata a ventuno domande con due opzioni di risposta.

COME PARTECIPARE AL CASTING AVANTI UN ALTRO

Gli interessati a partecipare al casting per concorrenti di Avanti un altro 2024 possono presentare la propria candidatura con una delle seguenti modalità:

via mail all’indirizzo avantiunaltro@sdl2005.it, indicando i propri dati anagrafici, un recapito telefonico e allegando una propria foto ed una liberatoria con scritto: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 così come da informativa privacy presente sul sito internet di Sdl”;

compilando l’apposito form online disponibile a questa pagina;

lasciando un messaggio alla segreteria del numero 06.62.28.69.00.

Chi presenterà la candidatura verrà ricontattato per confermare il provino.

FONTE TICONSIGLIO.COM – FOTO WEB