Casting attori, comparse e maestranze per campagna pubblicitaria, lavoro retribuito

Nuova occasione di casting rivolta ad attori, comparse e maestranze per una campagna pubblicitaria.

Sono infatti aperte le iscrizioni ai provini artistici e tecnici per la realizzazione di video social sulla raccolta differenziata e il decoro urbano.

Il lavoro è retribuito.

Le riprese della campagna pubblicitaria si svolgeranno tra il 19 e il 23 maggio 2025 (impegno di 2 giornate).

Vediamo insieme tutti i dettagli e come partecipare ai provini per i video social.

CASTING ATTORI, COMPARSE E MAESTRANZE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Save the Cut, agenzia di comunicazione di contenuti per il web e i social media, organizza in Emilia Romagna dei casting per attori, comparse e maestranze per la realizzazione di una campagna pubblicitaria.

In particolare le figure selezionate saranno coinvolte in cinque video social, della durata di circa un minuto destinati ai social network, sul tema della raccolta differenziata e il decoro urbano nella città di Bologna.

Le riprese dei video si svolgeranno tra il 19 e il 23 maggio 2025 a Bologna (sono previste 2 giornate di riprese).

Tutte le persone selezionate, sia all’interno del casting artistico che di quello tecnico, hanno diritto a regolare retribuzione.

FIGURE CERCATE

Attraverso il casting per attori, comparse e maestranze in una campagna pubblicitaria saranno selezionate le seguenti figure:

CASTING ARTISTICO

Protagonista : una donna o uomo che sarà presente in tutti e cinque i video (impegno previsto di 2 giornate di ripresa). La persona dovrà avere le seguenti caratteristiche:

– età scenica tra i 45 e i 50 anni,

– bell’aspetto.

: una donna o uomo che sarà presente in tutti e cinque i video (impegno previsto di 2 giornate di ripresa). La persona dovrà avere le seguenti caratteristiche: – età scenica tra i 45 e i 50 anni, – bell’aspetto. Comparse che prenderanno parte a uno o più video (impegno di una o due giornate di lavoro). Si cercano:

– 2 uomini con età compresa tra i 40 e i 50 anni,

– 2 donne con età compresa tra i 40 e i 50 anni,

– 2 ragazzi con età compresa tra i 20 e i 40 anni,

– 2 ragazze con età compresa tra i 20 e i 40 anni.

CASTING TECNICO

1 direttore della fotografia / primo operatore;

1 scenografo;

1 make – up artist,

1 fonico

1 runner

1 segretario di edizione.

SAVE THE CUT

Save the Cut è una casa di produzione cinematografica e un’agenzia di comunicazione non convenzionale che incentra ii proprio agire creativo sullo strumento dello storytelling. L’agenzia copre tutta la filiera del processo creativo: dall’ideazione e dalla scrittura alla produzione e postproduzione, lavorando con un network di professionisti del cinema e della pubblicità. Attiva nel market nazionale e internazionale di cortometraggi, Save the Cut è in contatto con numerose case di produzioni sia in Italia che all’estero.

COME PARTECIPARE AL CASTING

Tutti gli interessati al casting per attori comparse e maestranze in una campagna pubblicitaria deve inviare un’email all’indirizzo produzione@savethecut.com con il seguente materiale:

CASTING ARTISTICO

3 fotografie (figura intera, primo piano e profilo),

(figura intera, primo piano e profilo), un breve video di presentazione sia in italiano che in dialetto bolognese,

sia in italiano che in dialetto bolognese, il proprio CV con dati anagrafici, specificando età ed indirizzo di residenza, oltre ad eventuali esperienze pregresse, i recapiti e l’indicazione della disponibilità per il periodo delle riprese;

con dati anagrafici, specificando età ed indirizzo di residenza, oltre ad eventuali esperienze pregresse, i recapiti e l’indicazione della disponibilità per il periodo delle riprese; nell’oggetto dell’email è necessario indicare: “Casting – nome cognome – video social Bologna 2025”.

CASTING TECNICO

il proprio CV;

il proprio Portfolio (se disponibile);

(se disponibile); nell’oggetto dell’email è necessario indicare: “Crew – ruolo – nome cognome – video social Bologna 2025”.

FONTE TICONSIGLIO.COM