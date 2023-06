Casting attori, attrici e maestranze per il film “Sotto le stelle di Roma”

Sono aperte le candidature al casting volto a selezionare attori, attrici e maestranze per il nuovo film del regista Giuseppe Di Giorgio intitolato “Sotto le stelle di Roma”.

La pellicola sarà girata a Roma e, per le risorse selezionate, è prevista la retribuzione.

È possibile inviare la candidatura entro il 30 agosto 2023. Vediamo quali sono le posizioni aperte nel cast artistico e in quello tecnico e come proporsi.

CASTING ATTORI, ATTRICI E MAESTRANZE PER FILM A ROMA

“Sotto le stelle di Roma” è il titolo del film per il quale si sta organizzando un casting aperto ad attori, attrici e maestranze.

L’opera sarà diretta a Roma da Giuseppe Di Giorgio ed è tratta dall’omonimo romanzo di Massimo Benenato, figlio dell’indimenticato attore Franco Franchi.

Gli interessati al provino dovranno candidarsi secondo la modalità descritta a fine pagina. Coloro che saranno ritenuti idonei verranno poi convocati dalla produzione per partecipare al casting ufficiale che si svolgerà a Roma.

La prestazione lavorativa delle risorse scelte per i vari ruoli, artistici e tecnici, sarà retribuita.

FIGURE CERCATE

La produzione del film, “Upgrade Film Production”, seleziona il cast artistico e alcuni profili tecnici. I candidati dovranno essere residenti, domiciliati oppure dovranno avere un reale appoggio a Roma, sede delle riprese.

Ecco, nel dettaglio, le figure cercate:

CAST ARTISTICO

Elvira:

– età scenica 30/40;

– protagonista femminile, sorella di Eugenio (che sarà interpretato dallo stesso Di Giorgio);

– altezza minima 1,70 m;

– promettente attrice;

– castana / mora, capelli lunghi mossi / lisci;

– alta;

– luminosa ed energica;

Paola Dini:

– età scenica 25/40;

– coprotagonista femminile;

– attrice famosa;

– molto umile;

– alta;

– bionda con capelli mossi, occhi chiari, carnagione chiara;

– raffinata e sensuale;

Ajna:

– età scenica 25/35;

– tratti orientali, carnagione scura;

– altezza minima 1,70 m;

– capelli neri lunghi, occhi scuri penetranti;

– fisico morbido e sinuoso;

Jiddu:

– età scenica 30/40;

– cugino di Ajna;

– tratti orientali, fisico atletico, mascolino;

– capelli scuri, occhi scuri;

– con occhiali;

Silvia Roma:

– età scenica 30/40;

– giornalista televisiva;

– magra ma muscolosa;

– spigolosa;

– capelli scuri, occhi freddi, sguardo perfido;

Philip:

– età scenica 35/45;

– british;

– miglior amico di Paola Dini;

– alto e magro;

– carnagione chiara;

– capelli rosso / biondo, occhi chiari;

– aspetto raffinato, viso simpatico;

Per ruoli secondari: uomini e donne tra i 30 e i 60 anni.

CAST TECNICO

Direttore della fotografia;

Assistente direttore della fotografia:

Assistente regia;

Segretario di edizione;

Attrezzista/ Elettricista;

Make-up;

Macchinista.

COME CANDIDARSI

Coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, desiderano partecipare al casting rivolto ad attori, attrici e maestranze per il film “Sotto le stelle di Roma” hanno tempo fino al 30 agosto 2023 per candidarsi. Entro tale data dovranno infatti inviare, all’e-mail: sottolestellediroma2023@gmail.com il seguente materiale:

per il cast artistico:

– al massimo n. 3 foto (primo piano, mezzo busto e figura intera) in formato jpg, attuali o recenti, assolutamente naturali;

– curriculum vitae;

– se in possesso, link dello showreel e dei lavori svolti in ambito cinematografico;

per il cast tecnico:

– n. 1 foto recente;

– curriculum vitae.

Si raccomanda di non inviare assolutamente materiale oltre i 5 MB.

Fonte ticonsiglio.com