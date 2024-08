Casting Amici 2024 2025: come partecipare alla nuova edizione

Se sai cantare o ballare e sogni di lavorare nel mondo dello spettacolo o in televisione, ti interesserà sapere che sono aperti i casting per Amici 2024 – 2025, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi.

Per la nuova stagione del programma tv si selezionano cantanti e danzatori.

Ecco tutte le informazioni utili e come partecipare alla nuova edizione del programma.

La scuola di talenti più famosa della TV ha avviato le selezioni per individuare i protagonisti della nuova edizione del programma Mediaset.

“Amici”, noto talent show condotto da Maria de Filippi, cerca cantanti e ballerini interessati a partecipare alla nuova stagione, che si svolgerà a partire dal prossimo autunno fino a maggio 2025.

Il format televisivo, la cui ultima edizione, la 23ª, si è conclusa con la vittoria della cantante Sarah Toscano, torna dunque a selezionare giovani artisti avviando nuovi casting ai quali è possibile iscriversi online.

Anche per l’edizione 2024 – 2025 i casting di Amici sono rivolti a due categorie artistiche:

cantanti;

ballerini.

I giovani che aspirano a conquistare un banco nella scuola di talenti possono candidarsi come singoli oppure, per la categoria dei cantanti, anche come gruppo musicale.

Gli interessati a partecipare ai casting per Amici 2024 2025 possono visitare questa pagina del sito internet di WittyTv, canale ufficiale dei programmi prodotti dalla Fascino PGT. Dovranno poi cliccare su “Casting” per accedere al modulo online da compilare per candidarsi alle selezioni.

Per iscriversi occorre inserire i dati richiesti nei campi del form e allegare i seguenti materiali:

n. 2 foto frontali, di cui una in primo piano e una a figura intera;

frontali, di cui una in primo piano e una a figura intera; un video recente e rappresentativo dell’espressione artistica del candidato, in cui questo sia ben visibile e riconoscibile.

Si precisa che il filmato rappresenta un criterio di preselezione.

FONTE TICONSIGLIO.COM – FOTO GENERICA WEB