Castelnuovo Parano – Ciacciarelli all’ inaugurazione della nuova scuola

L’inaugurazione del nuovo edificio scolastico rappresenta un momento significativo per l’amministrazione comunale e per l’intera comunità di Castelnuovo Parano, esprimendo la volontà di investire nella crescita e nella formazione delle future generazioni, assicurando servizi moderni ed infrastrutture adeguate.
Il senso di appartenenza alla nostra comunità trova, infatti, rappresentazione nella realizzazione, nei pressi dell’istituto, del murale dedicato al territorio ed alla sua identità, evidenziandosi , così, un diretto filo conduttore tra tradizione e innovazione.
Grazie alla sinergia messa in campo tra la Regione Lazio ed il Comune di Castelnuovo Parano, dunque, è stato possibile dar vita ad un nuovo luogo di formazione e di crescita culturale per i nostri ragazzi, confermandosi la vicinanza dell’ente regionale anche alle più piccole comunità presenti in Provincia di Frosinone.
Ringrazio il Sindaco Oreste De Bellis e tutta l’amministrazione comunale per la ristrutturazione del plesso scolastico e l’artista Emanuele Cerro per la realizzazione dello stupendo Murale.
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.