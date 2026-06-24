Castelmassimo, incidente tra quattro auto: alcuni feriti, traffico rallentato

Un incidente stradale nel pomeriggio a Castelmassimo, lungo via Maria, sull’ex provinciale 278, quattro i veicoli che sono rimasti coinvolti, sul posto sanitari de 118 e la Polizia Locale di Veroli. A rimanere coinvolte nell’ incidente una Kia, un’Alfa Romeo Stelvio, una Fiat Panda e una Nissan Juke , secondo le prime informazioni alcune persone hanno riportato ferite, fortunatamente non gravi .

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