Castello di Santa Severa, dal 4 al 9 agosto una settimana di cinema, concerti, teatro e letteratura

Al Castello di Santa Severa un’altra settimana di grandi eventi: dal cinema ai concerti, dal teatro alla letteratura, dal 4 al 9 agosto la cultura è protagonista

Prosegue con un ricco calendario di appuntamenti la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”, che dal 4 al 9 agosto trasforma il borgo monumentale affacciato sul Tirreno in un grande palcoscenico a cielo aperto. Cinema, musica dal vivo, teatro, incontri letterari, spettacoli per famiglie, eventi sportivi e percorsi culturali accompagneranno il pubblico in una settimana capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio storico, offrendo ogni sera esperienze diverse in una delle location più suggestive del Lazio.

Promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, la manifestazione continua a confermarsi tra gli appuntamenti più attesi dell’estate, proponendo un programma che coinvolge spettatori di tutte le età. Il Castello diventa così un luogo dove arte, spettacolo e storia convivono, regalando ai visitatori la possibilità di assistere a eventi di qualità e, allo stesso tempo, di vivere il fascino di un complesso monumentale unico, tra cortili, bastioni, musei e scorci sul mare.

La settimana si apre martedì 4 agosto, alle 21.00, con una serata dedicata ai più piccoli e alle famiglie grazie alla proiezione de “Il ritorno di Mary Poppins”, il film diretto da Rob Marshall che riporta sul grande schermo la celebre tata più amata di sempre. Un appuntamento all’insegna della fantasia, della musica e dell’immaginazione, pensato per coinvolgere bambini e adulti in un’atmosfera di magia sotto le stelle.

Mercoledì 5 agosto, sempre alle 21.00, spazio al grande cinema italiano con “Fantozzi” di Luciano Salce, proposto nell’ambito della collaborazione con la Cineteca Nazionale. Un classico intramontabile che ha segnato la storia della commedia italiana e che continua a conquistare il pubblico con l’ironia e l’indimenticabile interpretazione di Paolo Villaggio.

Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, dalle 10.30 alle 20.30, il Castello ospiterà inoltre un Torneo di Scacchi, articolato in più turni di gara, che porterà nel borgo appassionati e giocatori di ogni età, trasformando gli spazi monumentali in un luogo di incontro dedicato alla strategia, alla concentrazione e al confronto sportivo.

La serata di giovedì 6 agosto, alle 21.00, sarà invece affidata alla comicità di Maurizio Battista, protagonista di uno spettacolo capace di raccontare con ironia e sarcasmo vizi, abitudini e contraddizioni della quotidianità attraverso lo stile inconfondibile che lo ha reso uno dei comici più amati dal pubblico italiano. (Evento a pagamento già sold out)

Venerdì 7 agosto, alle 21.00, salirà sul palco Ermal Meta con un concerto che attraversa i suoi brani più celebri insieme alle produzioni più recenti. Una serata dedicata alla musica d’autore contemporanea, tra sonorità intense e testi capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico. (Evento a pagamento, biglietti su TicketOne).

La musica sarà protagonista anche sabato 8 agosto, alle 21.00, con il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, una delle più prestigiose formazioni bandistiche italiane, che offrirà un repertorio capace di unire tradizione, solennità e grandi pagine della musica, in uno scenario di particolare fascino come quello del Castello di Santa Severa.

Domenica 9 agosto il programma si articolerà in due appuntamenti. Alle 19.00 torna la rassegna “Libri e calici” con la presentazione del volume “Ciò che vive nel buio” di Luca Potenziani, un incontro dedicato alla narrativa contemporanea tra suspense e introspezione, moderato da Francesca Lazzeri, accompagnato da una degustazione di vini del territorio curata da UNPLI Lazio. La giornata si concluderà alle 21.00 con “Odissea per giovani attori”, uno spettacolo pensato per il pubblico dei ragazzi che rilegge il grande poema omerico attraverso un linguaggio coinvolgente e accessibile, avvicinando le nuove generazioni al fascino del mito classico.

Per tutta l’estate è inoltre possibile visitare la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”, curata da Paolo Pancaldi. L’esposizione propone un percorso dedicato all’icona del cinema americano attraverso oltre cento opere che ne raccontano la trasformazione in simbolo della cultura pop e dell’arte contemporanea. Il progetto riunisce lavori realizzati appositamente per l’occasione insieme a opere provenienti da prestigiose collezioni private, firmate, tra gli altri, da Andy Warhol, Mimmo Rotella e Lamberto Pignotti, offrendo un originale viaggio tra pop art, fotografia, collage e sperimentazione artistica.

L’offerta del Castello si completa con un’area dedicata all’enogastronomia locale, realizzata in collaborazione con UNPLI Lazio e le Pro Loco del territorio, dove è possibile degustare prodotti tipici e specialità della tradizione regionale.

La visita può proseguire alla scoperta del patrimonio storico del complesso monumentale. Dal martedì alla domenica sono aperti il Museo del Castello e la Torre Saracena, dalla quale si gode una vista privilegiata sul litorale e sul Mar Tirreno, particolarmente suggestiva nelle ore del tramonto.

Nei fine settimana e nei giorni festivi sono inoltre in programma visite guidate con partenza alle 18.30 e alle 19.30, un’opportunità per conoscere la storia del Castello e del suo borgo in una delle fasce orarie più affascinanti della giornata, quando la luce serale esalta l’architettura del complesso e il paesaggio costiero. L’esperienza si arricchisce con l’accesso gratuito alla Torre Saracena, uno dei punti panoramici più spettacolari del sito.

La rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026” è promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di valorizzare il Castello come luogo di incontro, cultura e spettacolo, capace di accogliere cittadini e visitatori durante tutta la stagione estiva.

Il Castello è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, dalle 17.00 alle 24.00.

Per gli eventi gratuiti è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite, mentre i biglietti degli spettacoli a pagamento sono disponibili su TicketOne. La prenotazione è valida fino all’orario di inizio dell’evento; successivamente gli eventuali posti non occupati saranno assegnati alle persone presenti in lista d’attesa.

Durante gli eventi serali, dalle 21.00, l’accesso al borgo è libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Una volta raggiunto il limite previsto dal piano di sicurezza approvato dalle Autorità competenti, non sarà più possibile accedere all’area.