Castelliri / Violento incidente sulla provinciale San Paolo: due donne soccorse dal 118

Ennesimo, tremendo schianto sulla strada provinciale San Paolo, l’arteria che da Isola del Liri attraversa la Piana di Castelliri fino a raggiungere la frazione Chiaiamari di Monte San Giovanni Campano. L’incidente si è verificato poco fa nel tratto rettilineo che costeggia la Sama, teatro in passato di numerosi sinistri.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, due utilitarie si sono violentemente urtate. L’impatto è stato particolarmente forte e ha causato gravi danni ai veicoli coinvolti.

Sul luogo dell’incidente sono giunte due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure alle due donne alla guida delle auto. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non dovrebbero destare particolare preoccupazione, anche se entrambe sono state sottoposte agli accertamenti sanitari del caso.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con rallentamenti e traffico temporaneamente regolato per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata. Duri, intanto, i commenti dei residenti e degli automobilisti della zona, che tornano a denunciare la pericolosità di un tratto stradale ormai noto per la frequenza e la gravità degli incidenti.

Foto gentilmente concessa da Penna e Spada.

