Castelliri – Uffici postali nel container da anni: cittadini stufi protestano per il disagio

Da oltre sei anni l’Ufficio Postale di Castelliri si trova all’interno di un container. Questa soluzione fu proposta come temporanea a seguito dei lavori di ristrutturazione che dovevano essere eseguiti nel piano terra del Palazzo Comunale in cui ha sede la sala consiliare.Nonostante i lavori siano terminati ormai da alcuni anni, l’Ufficio Postale si trova ancora nella sede precaria e disagiata in cui doveva rimanere solo per alcuni mesi. La situazione, nonostante l’impegno, la disponibilità e la gentilezza della Direttrice e dei due operatori, crea disagio all’intera utenza non solo di Castelliri ma anche dei Comuni vicini, mancando ogni forma di privacy.Pare che Poste Italiane sia alla ricerca di locali in cui trasferire l’Ufficio ma, nonostante il passare degli anni, la soluzione al problema non sembra ancora concreta.La comunità di Castelliri e più in generale l’utenza di quell’ufficio postale ha pazientato a lungo aspettando il proprio turno sotto il sole cocente nei mesi estivi e la pioggia battente in quelli invernali, ma ora è stanca e reclama legittimamente che l’ufficio abbia una sede adeguata e dignitosa.

