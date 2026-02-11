Castelliri – Trovata l’ auto di Davide Perna nel fiume Liri, nell’abitacolo il corpo dell’ uomo

È arrivata a una tragica svolta la vicenda della scomparsa di Davide Perna, 51 anni, originario di Monte San Giovanni Campano e residente da qualche tempo a Serrone. Dell’uomo si erano perse le tracce dalla tarda mattinata di sabato 7 febbraio.

Le operazioni di ricerca, concentrate nell’area della Piana di Castelliri, sono andate avanti ininterrottamente per cinque giorni, coinvolgendo forze dell’ordine e unità specializzate. Proprio oggi, intorno all’ora di pranzo, i Carabinieri del Nucleo Subacquei di Roma – competenti per Lazio e Umbria – hanno individuato, grazie alla strumentazione sonar in dotazione, un ingombrante oggetto metallico sui fondali del fiume Liri.

L’ispezione subacquea ha permesso di accertare che si trattava di un’autovettura sommersa. Una volta raggiunto l’abitacolo, hanno avuto conferma che l’ auto apparteneva all’ uomo che è stato trovato cadavere all’ interno dell’ abitacolo.

Correlati