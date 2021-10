Castelliri, sicurezza al primo posto

Finanziato dalla Regione il Progetto Videosorveglianza, altro punto fondamentale del programma amministrativo centrato sulla sicurezza dopo l’installazione del sistema semaforico in Via Rio Martino. Sono queste le parole del Sindaco di Castelliri Fabio Abballe, dopo il finanziamento ottenuto per l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza che andranno a coprire alcuni punti sensibili del paese come il parcheggio del cimitero, del campo sportivo, le vie di accesso al paese come Via Roma, e incrocio via Granciara, la zona retrostante il Bocciodromo Comunale etc. La sicurezza dei cittadini viene al primo posto, il nuovo impianto permetterà non solo di arginare eventuali e possibili furti nelle abitazioni dei cittadini, ma anche di controllare anche se limitatamente alle zone di copertura delle videocamere, l’abbandono abusivo di rifiuti. Ringrazio a tal proposito La Regione Lazio per aver concesso il finanziamento.

COMUNICATO STAMPA

