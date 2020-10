Castelliri si tinge di rosa!

Per la prima volta, Il Comune di Castelliri, aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Nastro Rosa Lilt for Women 2020” promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori; che si svolge nel mese di Ottobre. E lo fa, illuminando di rosa, quale monumento – simbolo, la Fontana sita nella Piazza principale di Castelliri. Poiché il messaggio che con questa iniziativa si vuole trasmettere, dice Lara Attanasio, è un messaggio fondamentale e rivolto a tutte le donne, affinché effettuino periodicamente i controlli previsti. Continua, la Attanasio, che è doveroso ringraziare il Sindaco, il Geometra Fabio Abballe, che ha accolto immediatamente, la mia richiesta; oltre a far in modo che venisse realizzata.

