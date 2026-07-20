Castelliri, si è spento Padre Riccardo Chiacchio

Lutto per la comunità religiosa e per quanti hanno conosciuto e stimato Padre Riccardo Chiacchio, scomparso nella notte all’età di 94 anni presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove era ricoverato e amorevolmente assistito dai suoi familiari.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra fedeli, amici e conoscenti. Padre Riccardo lascia il ricordo di una vita dedicata alla fede, al servizio della Chiesa e alla vicinanza verso la comunità.

I funerali saranno celebrati martedì 21 luglio alle ore 11.30 nella Chiesa Parrocchiale Santissima Annunziata, in via di Grotta Perfetta 591, a Roma.

Successivamente, la salma sarà trasferita nella Chiesa Parrocchiale di Santa Croce a Castelliri, dove è previsto un momento di preghiera intorno alle ore 15.30, per consentire alla comunità locale di rendergli l’ultimo saluto.

Alla famiglia, ai confratelli e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le più sincere e sentite condoglianze della redazione di LiriTV, che si unisce al dolore per la perdita di Padre Riccardo Chiacchio.