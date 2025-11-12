Castelliri – Pony sbranata dai lupi: la triste storia di Caterina

Aveva fatto tutto il possibile per proteggerla: un terreno ampio, ben recintato e controllato con cura. Ma per il giovane proprietario di un pony di cinque anni, la sicurezza non è bastata. Nella notte, infatti, un branco di lupi è riuscito a introdursi nel terreno e a sbranare l’animale, una femmina di nome Caterina.

L’episodio si è verificato in una zona rurale di Isola del Liri, ai confini con le campagne della Piana di Castelliri e con i boschi della collina di Chiaiamari, nel territorio di Monte San Giovanni Campano, dove da tempo si segnalano frequenti avvistamenti di lupi.

La scena, al mattino, è stata drammatica. Per rispetto verso l’animale e la sensibilità dei lettori, pubblichiamo una sola immagine, in cui le ferite – particolarmente gravi al collo – sono coperte.

Il giovane proprietario, sconvolto e amareggiato, ha dovuto comunque affrontare tutte le procedure sanitarie previste per lo smaltimento della carcassa, un compito difficile anche dal punto di vista emotivo.

«Mi dispiace molto – ha raccontato – spero solo che non abbia sofferto troppo».

L’episodio riaccende il dibattito sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica in aree sempre più vicine ai centri abitati, e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione per evitare nuove tragedie come quella di Caterina.

