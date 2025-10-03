Castelliri, la Scuola dell’Infanzia celebra i nonni: un omaggio al cuore della famiglia (Foto)

Castelliri – Una giornata speciale dedicata all’affetto, alla saggezza e alle tradizioni. La comunità scolastica della Scuola dell’Infanzia di Castelliri – Capoluogo, appartenente all’Istituto Comprensivo di Isola del Liri, ha scelto di rendere omaggio ai nonni, figure insostituibili nel percorso di crescita di ogni bambino e pilastro della società.

L’iniziativa, promossa con il sostegno della Dirigente Scolastica Patrizia Di Mauro, ha visto la partecipazione dei Nonni del Centro Anziani di Castelliri, invitati a vivere insieme ai piccoli alunni un momento di incontro, di festa e di riflessione.

La scelta di celebrare i nonni nasce dal desiderio di sottolineare quanto sia prezioso il loro ruolo: custodi di memorie, tradizioni e valori, capaci di trasmettere con gesti semplici e parole sincere un patrimonio affettivo e culturale che accompagna le nuove generazioni.

Nel corso della giornata, i bambini hanno dedicato canti, disegni e piccoli pensieri ai loro nonni, trasformando l’aula scolastica in un luogo di emozioni condivise. I rappresentanti del Centro Anziani, dal canto loro, hanno portato testimonianze di vita e racconti che hanno arricchito il momento con calore e autenticità.

«Celebrare i nonni significa ricordare il valore delle radici e l’importanza dei legami familiari» – ha sottolineato la Dirigente Scolastica Patrizia Di Mauro, ringraziando il corpo docente e le famiglie per l’impegno nell’organizzare l’iniziativa.

Un evento che non si è limitato ad essere una semplice ricorrenza, ma si è trasformato in un’occasione per rinsaldare il dialogo tra generazioni, rafforzando quel ponte di affetto e saggezza che unisce bambini e nonni, ieri come oggi.

