Castelliri / Isola del Liri, si è spenta Pia Rita D’Orazio

Questa mattina si è spenta all’età di 88 anni in via Cipizzo 2 a Castelliri, Pia Rita D’Orazio. Lucia, Roberto ed i parenti tutti ne danno il triste annuncio.La salma, proveniente da Castelliri, giungerà venerdi 4 c.m. nella Chiesa San Lorenzo Martire, in Isola del Liri, ove nel rispetto delle norme antiCovid si svolgeranno i funerali alle ore 9.30.

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia.

