Castelliri, installato un sistema semaforico intelligente in via Rio Martino

È stato installato proprio in questi giorni in via Rio Martino, all’incrocio con via Fontana campo e Via Folcara, da parte della Provincia di Frosinone e del Comune di Castelliri, un sistema semaforico intelligente che permetterà di arginare i numerosi incidenti, talvolta gravi, verificatisi nel corso degli anni. Una svolta epocale per i residenti della zona, ma anche per coloro che abitualmente attraversano l’incrocio. Per quest’ultima opera, mi sento di ringraziare l’Amministrazione Provinciale di Frosinone nella Persona del Presidente Antonio Pompeo e per l’impegno profuso il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Fiorini, che ha avuto un ruolo fondamentale per la realizzazione dell’Impianto, i tecnici provinciali Antonino Caparrelli e Gianluca Antonini, i Consiglieri Provinciali Massimiliano Quadrini e Germano Caperna

Comunicato stampa

