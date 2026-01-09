Castelliri in lutto per la scomparsa di Cecilia Gabriele

È venuta a mancare serenamente nella serata di ieri, alle ore 19.00, Cecilia Gabriele in Pistilli, all’età di 54 anni. Il decesso è avvenuto a Castelliri, suscitando profonda commozione tra familiari, amici e nell’intera comunità.

Cecilia lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne le qualità umane.

A darne il doloroso annuncio sono il marito Maurizio, i fratelli, la sorella, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per questa grave perdita.

I funerali si svolgeranno domenica 11 gennaio, alle ore 15.00, presso la Chiesa di Santa Maria Salome, con partenza dall’abitazione in via Le Soda, 19.

In questo momento di grande tristezza, la redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Gabriele, stringendosi con rispetto e partecipazione al marito Maurizio e a tutti i familiari.

