Castelliri in lutto per la scomparsa della Maestra Ines Maciocia

Castelliri piange la scomparsa della Maestra Ines Maciocia, vedova Catallo, venuta a mancare questa mattina, 17 agosto 2025, all’età di 79 anni presso l’Ospedale SS. Trinità di Sora. Figura stimata e conosciuta nel territorio, ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla formazione di intere generazioni di studenti, lasciando un segno profondo nella comunità.

L’annuncio della sua morte è stato dato con profonda commozione dai figli, dalle nuore, dalle nipotine, dal fratello e dai parenti tutti.

La salma, proveniente da Sora, giungerà nella giornata di lunedì 18 agosto nella Chiesa Parrocchiale di Santa Croce a Castelliri, dove alle ore 16.30 saranno celebrati i funerali. La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dai fiori, ringraziando quanti vorranno partecipare e stringersi nel cordoglio.

La notizia della scomparsa di Ines Maciocia ha suscitato grande dolore non solo tra i familiari, ma anche tra i numerosi ex alunni e colleghi che negli anni hanno avuto modo di apprezzarne la professionalità, la dedizione e l’umanità. La comunità di Castelliri la ricorda come una donna di cultura, di principi e di cuore, sempre pronta a trasmettere valori e conoscenza con passione e generosità.

In questo momento di dolore, la città si stringe attorno alla famiglia, custodendo il ricordo della sua preziosa eredità umana e professionale.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

