Castelliri in lutto: addio a Franco D’Orazio, stroncato da un malore fatale

admin
Franco D’Orazio
Un improvviso malore lo ha strappato all’affetto dei suoi cari mentre si trovava in barca, nel tratto di Mar Tirreno tra Fondi e Gaeta. Franco D’Orazio, 64 anni, è venuto a mancare nel pomeriggio di oggi, lasciando attonite la sua famiglia e l’intera comunità di Castelliri, dove era molto conosciuto e stimato.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in paese, suscitando profondo cordoglio. D’Orazio aveva alle spalle una lunga carriera nel settore cartario: era stato responsabile della produzione presso la Cartiera di Guarcino e aveva prestato servizio anche negli stabilimenti di Avezzano e Villa Santa Lucia, diventando un punto di riferimento per competenza e professionalità.

Oltre alla sua attività lavorativa, Franco D’Orazio aveva ricoperto anche incarichi istituzionali come amministratore comunale di Castelliri, dimostrando impegno, dedizione e senso civico.

Attualmente la salma è composta presso l’obitorio dell’ospedale di Fondi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15:00 nella parrocchia di Castelliri, dove familiari, amici, colleghi e concittadini potranno dare l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita della comunità.

Liritv  si unisce al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze ai parenti tutti.

