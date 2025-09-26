Castelliri in lutto: addio a Franco D’Orazio, stroncato da un malore fatale

Un improvviso malore lo ha strappato all’affetto dei suoi cari mentre si trovava in barca, nel tratto di Mar Tirreno tra Fondi e Gaeta. Franco D’Orazio, 64 anni, è venuto a mancare nel pomeriggio di oggi, lasciando attonite la sua famiglia e l’intera comunità di Castelliri, dove era molto conosciuto e stimato.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in paese, suscitando profondo cordoglio. D’Orazio aveva alle spalle una lunga carriera nel settore cartario: era stato responsabile della produzione presso la Cartiera di Guarcino e aveva prestato servizio anche negli stabilimenti di Avezzano e Villa Santa Lucia, diventando un punto di riferimento per competenza e professionalità.

Oltre alla sua attività lavorativa, Franco D’Orazio aveva ricoperto anche incarichi istituzionali come amministratore comunale di Castelliri, dimostrando impegno, dedizione e senso civico.

Attualmente la salma è composta presso l’obitorio dell’ospedale di Fondi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15:00 nella parrocchia di Castelliri, dove familiari, amici, colleghi e concittadini potranno dare l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita della comunità.

Liritv si unisce al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze ai parenti tutti.