Castelliri – Il Tribunale assolve Anito e Silvana Rivera . Non c’è stato nessun pascolo abusivo

Fare Verde Prtovincia di Frosinone sta dalla parte di chi vive con i proventi dell’agricoltura e anche in questo caso è vicina all’Azienda Agricola della Sig.ra Rivera Silvana da quando le venivano uccisi i capi di bestiame , rubati o addirittura sequestrati per fantomatici reati.

Castelliri è un luogo difficile dove i cittadini ancora non si sono capacitati di avere una propietà di circa 450 ettari di bosco che stanno facendo gestire dal Comune senza che ci sia un’amministrazione separata .

Ebbene la Sig. ra Rivera Silvana è una cittadina operosa di Castelliri che finalmente è riuscita a far valere i suoi diritti insieme a suo marito Anito ben noto alle cronache con il nomignolo dispregiativo de “il vaccaro”.

Per Fare Verde Provincia di Frosinone APS fare l’allevatore non è un mestiere indecoroso e neppure degradante e per noi chi lavora non deve mai essere offeso in nessun modo e neppure deve subire angherie che portano alla disperazione o all’esasperazione.

E’ per i motivi sopra esposti che la nostra Associazione ha il piacere di annunciare che i Sigg. Rivera e De Gasperis hanno vinto la causa in cui erano accusati di pascolo abusivo e di aver cagionato danni ai terreni Comunali. L’hanno vinta il 5 Giugno 2024 facendo valere i propri diritti contro tutto e tutti.

Si riporta la nota inviata dall’Avv. Leone:

<< Come anticipato, io ho assistito il sig. Anito De Gasperis e la sig.ra Silvana Rivera che li vedeva imputati per il reato di pascolo abusivo ai danni di terreni asseritamente di proprietà del Comune di Castelliri.

Gli imputati erano accusati di aver introdotto, danneggiandoli, i loro capi di bestiame sui terreni appunto di proprietà del Comune di Castelliri dall’anno 2015.

In particolare, questo processo ha inizio con il sequestro preventivo dell’intera mandria dei bovini.

L’istruttoria svoltasi ha visto l’escussione di diversi testi, compreso l’ex sindaco Quadrini, gli operanti del Corpo Forestale, e la produzione di documentazione da parte della difesa.

Proprio da questa produzione documentale, comprensiva anche precedenti sentenze di assoluzione sempre del Tribunale di Cassino, è emerso quanto segue.

I terreni in parola sono stati erroneamente definiti di proprietà comunale: essi, invero, appartengono alla collettività dei cittadini del Comune di Castelliri; l’Ente comunale è solo un mero gestore di questo bene.

In sostanza, essendo un terreno collettivo, non vi è il requisito dell”altruità” rispetto alla sfera giuridica dei cittadini del Comune di Castelliri.

Mancando questo elemento è chiaro che non può ipotizzarsi il reato previsto e punito dall’art. 636 cp ( pascolo abusivo) che rientra, appunto, tra i c.d. delitti contro l’altrui patrimonio.

Dunque, si è giunti ad una sentenza di assoluzione poichè il fatto non sussiste ed il dissequestro della mandria.

Resto a sua disposizione per qualsiasi chiarimento

Avvocato Gabriele Leone>>

In questi giorni a Castelliri aleggiavano discorsi sulla PACE SOCIALE e allora Fare Verde Provincia di Frosinone APS aggiunge che NON CI PUO’ ESSERE PACE SOCIALE SENZA GIUSTIZIA.

Buona fortuna carissimi Anito e Silvana.

COMUNICATO STAMPA FARE VERDE