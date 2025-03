Castelliri – Il Cammino di San Benedetto trasformato in discarica a cielo aperto

In un anno simbolico come il 2025, scelto come Anno del Giubileo, l’Italia si prepara ad accogliere milioni di pellegrini lungo le sue storiche vie religiose. Tuttavia, la Via di San Benedetto a Castelliri, parte integrante di questi percorsi spirituali, si trova attualmente in condizioni di grave degrado.

Nonostante la prima segnalazione inviata 257 giorni fa da Fare Verde Provincia di Frosinone su segnalazione degli iscritti locali, nessun intervento è stato effettuato per rimuovere i rifiuti abbandonati.

Alle coordinate 41°40’45.1″ Nord, 13°31’20.2″ Est, sotto il ponte della superstrada Ferentino/Sora, si trova una vera e propria discarica abusiva: pneumatici, eternit, calcinacci e rifiuti urbani deturpano questo luogo, un accesso simbolico a Castelliri attraverso il cammino religioso.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS chiede interventi urgenti per bonificare l’area. Questo gesto non è solo un atto dovuto verso il turismo religioso e ambientale, ma rappresenta anche un’importante salvaguardia per l’ecosistema e la biodiversità locale.

“Non possiamo permettere che un luogo così significativo venga associato alla trascuratezza e alla criminalità ambientale”, dichiara Fare Verde. “Speriamo che questa seconda segnalazione porti a una svolta nelle decisioni amministrative.”

Il 2025 deve essere un anno di rinascita e cura, non solo per i pellegrini ma anche per il patrimonio naturalistico e spirituale del nostro territorio. 📧 Per segnalare situazioni di degrado o per unirti al progetto “Ambiente Pulito”, contattaci all’indirizzo email: fareverdefrosinoneprovinci@gmail.com

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone APS