Castelliri: Il bilancio consuntivo 2023 per pochi intimi

La lista CASTELLIRI LIBERI E FORTI non condivide affatto quanto dichiarato dal Sindaco di Castelliri Geom. Abballe Fabio. Quello dell’ente è un comportamento Antigiuridico che è già stato censurato da S.E. il Prefetto di Frosinone. Nei fatti l’art.141 TUEL comma 2 lettera c prevede l’inizio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale e non c’è scritto da nessuna parte che “ è fatta eccezione per il comune di Castelliri”. Quindi in un momento così delicato del chi dice in campagna elettorale il sindaco dovrebbe essere il primo a capire che il bilancio consuntivo non è mero esercizio di ragioneria. Il candidato sindaco Dott. Marco Belli ricorda al sindaco uscente che il bilancio consuntivo dell’ente comune di Castelliri serve per “rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune; misurare il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi previsti; valutare i risultati definitivi della gestione economica dell’anno precedente e gli effetti socialmente rilevanti. Il rendiconto o bilancio consuntivo che dir si voglia evidenzia se le risorse sono state ottenute ed utilizzate secondo quanto indicato dal bilancio di previsione e nel rispetto delle norme. La rendicontazione oltre ad essere una fase tecnica, fatta di cifre e di numeri, rappresenta il documento dal contenuto fortemente politico, che permette al Consiglio Comunale di esercitare la sua attività di indirizzo e di controllo”. Quindi se hanno predisposto in modo segreto l’atto in giunta che è riservato esclusivamente ai consiglieri comunali in carica come se i cittadini non esistessero e come se non coi fossero le elezioni amministrative ben venga lo scioglimento del consiglio Comunale che ormai è ritenuto superfluo dal Sindaco Fabio Abballe. Se i cittadini ci daranno fiducia la prima cosa che faremo sarà quella di presentare ricorso al Tar per le modalità di approvazione del bilancio non ratificato dal consiglio comunale nei tempi previsti dalla normativa vigente. Il bilancio poi sarà passato ai raggi “X” ed ogni piccola discrepanza sarà segnalata al Tribunale della Corte dei Conti. Con questo deve risultare chiaro che le leggi sono uguali per tutti, soprattutto per il Sindaco di Castelliri. Comunicato alla stampa del candidato a sindaco lista n°2 CASTELLIRI LIBERI E FORTI

Dott. Marco Belli

COMUNICATO STAMPA

