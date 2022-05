Castelliri – I volontari di Fare Verde ottengono l’intervento dei Carabinieri Forestale in difesa del patrimonio boschivo

I volontari di Fare Verde di Castelliri nella serata del 30 Aprile 2022 hanno chiamato i Carabinieri del 112 perché si sono resi conto che una persona che non abita a Castelliri aveva abbattuto numerose querce di proprietà del Demanio Civico di Castelliri. I Carabinieri di Sora a loro volta hanno fatto intervenire una pattuglia dei Carabinieri Forestale per la constatazione specifica di quanto era accaduto.

Intervento dei Carabinieri Forestale che si è protratto fino a notte fonda per la constatazione dei tagli delle querce segnalate. I militari dell’arma durante la ricognizione fatta alla luce delle fotoelettriche constatavano anche la presenza di ceppaie recise di recente e l’assenza dei relativi alberi presumibilmente portati via. Su un terreno poco distante constatavano la presenza di varie ceppaie recise. I Forestale di Pontecorvo con diligenza e professionalità hanno fatto rilievi fotografici e rilevato le coordinate geografiche degli alberi tagliati.

Deve risultare chiaro che i volontari di Fare Verde, tra cui Anito De Gasperis, hanno visto addirittura trascinare i tronchi con un fuoristrada di colore grigio marca Nissan dal luogo del taglio fino ad un immobile già segnalato da Fare Verde perché presumibilmente abusivo.

Il Presidente provinciale di Fare Verde chiede chiarezza per i terreni del Demanio Civico e l’intervento del Comune di Castelliri per la relativa segnalazione all’Autorità Giudiziaria del taglio degli alberi e annuncia fin da ora che l’Associazione Ambientalista chiederà i danni a chi sarà ritenuto responsabile del danno all’Ambiente e alla Biodiversità. Dopo l’incendio di pochi giorni fa che ha richiesto l’intervento dell’aviazione per domare le fiamme l’attenzione dell’associazione è massima.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone.