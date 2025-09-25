Castelliri, i Vigili del Fuoco di Sora salvano un cane intrappolato in un tunnel (FOTO)

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Sora nella mattinata di oggi in via Le Quadra n. 92 a Castelliri, dove un cane era rimasto bloccato all’interno di un tunnel, senza possibilità di uscire autonomamente.

L’animale, spaventato ma in buone condizioni di salute, è stato individuato e tratto in salvo grazie alla professionalità e alla rapidità della squadra intervenuto sul posto. L’operazione si è conclusa con successo garantendo la messa in sicurezza del cane.

Al momento non è noto chi sia il proprietario. Chiunque riconosca l’animale o ne rivendichi la proprietà è invitato a contattare l’Ufficio di Polizia Locale di Castelliri, che ha preso in carico la segnalazione e fornirà tutte le informazioni necessarie.

Un intervento che dimostra ancora una volta l’impegno e l’attenzione dei Vigili del Fuoco verso la tutela non solo delle persone, ma anche degli animali in difficoltà.

