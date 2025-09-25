Pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Sora nella mattinata di oggi in via Le Quadra n. 92 a Castelliri, dove un cane era rimasto bloccato all’interno di un tunnel, senza possibilità di uscire autonomamente.
L’animale, spaventato ma in buone condizioni di salute, è stato individuato e tratto in salvo grazie alla professionalità e alla rapidità della squadra intervenuto sul posto. L’operazione si è conclusa con successo garantendo la messa in sicurezza del cane.
Al momento non è noto chi sia il proprietario. Chiunque riconosca l’animale o ne rivendichi la proprietà è invitato a contattare l’Ufficio di Polizia Locale di Castelliri, che ha preso in carico la segnalazione e fornirà tutte le informazioni necessarie.
Un intervento che dimostra ancora una volta l’impegno e l’attenzione dei Vigili del Fuoco verso la tutela non solo delle persone, ma anche degli animali in difficoltà.
Castelliri, i Vigili del Fuoco di Sora salvano un cane intrappolato in un tunnel (FOTO)
