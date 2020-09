Castelliri (FR) – Tommaso D’Arpino è il nuovo Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Ionica

Il nuovo Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Ionica da venerdì sarà il carissimo Tommaso D’Arpino, Ciociaro di Castelliri, molto vicino a Fare Verde Provincia di Frosinone e al Presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone.Il mare Ionio sarà sempre più blu da venerdì 4 Settembre 2020 quando la Guardia Costiera affiderà il comando al carissimo Tommaso D’arpino. Il Comandante si è confrontato con la nostra Associazione numerose volte apprezzando la nostra iniziativa il Mare d’Inverno quando i volontari dell’Ambiente di Fare Verde si riversano sulle spiagge italiane per pulirle dai rifiuti -Fare Verde Provincia di Frosinone e i volontari dell’Ambiente di Castelliri augurano un enorme “In bocca al lupo” per una fulgida carriera al Comandante D’Arpino chiedendogli apertamente di curare sempre il suo amore per l’Ambiente, per la Natura e per la Biodiversità.

