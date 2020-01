Nel pomeriggio di oggi un tir ha imboccato contromano la superstrada Sora-Ferentino. Il grave episodio che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia è successo all’uscita di Castelliri, dove gli automobilisti venendo da Ferentino che stavano per uscire a Castelliri si sono ritrovati davanti questo tir che aveva imboccato contromano la rampa di uscita. Fortunatamente non è successo nulla, ma poteva accadere l’irreparabile.

