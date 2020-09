Nella notte si è verificato un pauroso incidente stradale in via Roma a Castelliri, dove sono rimaste coinvolte due auto che si sono scontrate violentemente, quattro le persone rimaste ferite, di cui una donna in gravi condizioni.Un grande boato che ha richiamato l’attenzione di molti residenti che sono scesi in strada per vedere cosa era successo. Sul posto oltre i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

