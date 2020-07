Castelliri (FR) – Nasce “Castelliri Riders Ciociaria”. Venerdi 31 Luglio la presentazione

Venerdi 31 Luglio presso il ristorante Abbazia, in località Casamari, ci sarà la presentazione del nuovo motoclub “Castelliri Riders Ciociaria” . Ad annunciarlo è Gianni Scala, presidente del neonato motoclub, che invita tutti gli appassionati a partecipare alla cena in programma per trascorrere una piacevole serata. 《Con la nascita di questo motoclub – dichiara il Presidente Scala – ci prefiggiamo di far conoscere ad appassionati come noi, le nostre “avventure” moto turistiche, cercando di invogliare anche qualche “lupo solitario” ad unirsi a noi, perché decisamente “insieme è più bello”. Sarà poi certamente bello poter scambiare i racconti dei nostri viaggi, corredati da indicazioni particolari, itinerari, consigli, costi… e soprattutto le emozioni. Vi aspetto》.

L.P.

Correlati