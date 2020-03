Castelliri (FR) – Il leader di Più Italia, Fabrizio Pignalberi, mostra il suo riconoscimento nei confronti dei volontari della Protezione civile

Tra i destinatari delle mascherine anche l’Associazione di Volontariato ” I Rangers della Valle del Liri”. Il Presidente Nazionale di Più Italia, Fabrizio Pignalberi, promotore dell’iniziativa #doniamounamascherina, ha deciso di destinare parte delle mascherine, ordinate ed acquistate nei giorni scorsi, anche al territorio della Provincia di Frosinone. Tali dispositivi sono stati donati direttamente al Presidente della Protezione civile di Castelliri GIANCARLO LORINI. Il leader ha precisato: ” È impensabile che i volontari della protezione civile che, al pari delle forze dell’ordine, dall’inizio dell’emergenza sanitaria,stanno lavorando in prima linea,mettendo a repentaglio la loro salute, per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei nostri cittadini, siano sprovvisti di dispositivi di protezione individuale. Non dimentichiamo il loro ruolo che è di assoluta importanza. Sono i nostri volontari che, a stretto contatto con i Sindaci dei comuni, quotidianamente provvedono a consegnare a porta a porta, generi alimentari e medicinali alle persone bisognose, agli anziani soli e, ai disabili. Ho voluto dare ai volontari ” I Rangers della Valle del Liri” un piccolo contributo. A loro, come a tutti i volontari della protezione civile, va il mio sostegno e la mia stima, per tutto quello che stanno facendo. Sono a disposizione per aiutarli”. La Protezione civile di Castelliri ringrazia il leader per tale gesto molto significativo.

COMUNICATO STAMPA

Correlati