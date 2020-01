Castelliri (FR) – Droga, trentenne dal carcere ai domiciliari

Il 30enne L.C. di Castelliri arrestato nel giorno di San Silvestro dai poliziotti del Commissariato di Sora guidato dal dottor Gennaccaro passa dal carcere ai domiciliari. Lo ha stabilito oggi il Gip del Tribunale di Cassino Salvatore Scalera accogliendo quindi la richiesta presentata dagli avvocati Francesco Venafro e Daniele Sperduti che assistono il giovane. Quest’ultimo nella mattinata del 31 dicembre scorso venne sorpreso, a seguito di indagini mirate e successiva perquisizione domiciliare nella sua abitazione di Castelliri, in possesso di 425 grammi di cocaina, altra sostanza stupefacente, materiale per confezionare le dosi e circa 4.000 euro in contanti. Da oggi, dopo due settimane trascorse nella casa circondariale di Cassino, la decisione del Giudice per le indagini preliminari circa la meno afflittiva misura cautelare.

red