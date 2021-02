Castelliri (FR) – Coronavirus, tre nuovi casi positivi

Nota pubblicata dall’amministrazione comunale di Castelliri.

AGGIORNAMENTO COVID-19

Nell’ultimo comunicato la ASL ci informa di tre nuovi casi di positività al COVID-19 di cui due legati a cluster familiari già noti e otto guarigioni.

Pertanto ad oggi i casi nel nostro comune scendono a nove.

Invitiamo sempre la cittadinanza, come ogni comunicato, a rispettare le regole igienico sanitarie vigenti ed a prestare la massima attenzione nei comportamenti quotidiani, indispensabili sia per la protezione personale che quella dei nostri familiari.

Grazie per la collaborazione.

Correlati