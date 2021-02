Riportiamo la nota pubblicata dall’amministrazione comunale.

AGGIORNAMENTO COVID-19

Nel nuovo comunicato la ASL ci informa di un nuovo caso di positività al COVID-19 legato a cluster familiare.

Pertanto ad oggi i casi nel nostro comune salgono a 14.

Invitiamo come sempre la cittadinanza a rispettare le regole igienico sanitarie vigenti ed a non abbassare la guardia anche se da oggi il nostro territorio è in zona gialla.

Grazie per la collaborazione.