Castelliri (FR) – Coronavirus, 8 nuovi casi positivi

‼️ AGGIORNAMENTO COVID-19 ‼️

Nell’ultimo comunicato la Asl ci informa di otto nuovi casi di positività al Covid-19 e due guarigioni. Pertanto, il totale attuale nel nostro Comune sale a 32, tutti posti in isolamento domiciliare.

Anche questa volta molti casi sono riconducibili a link familiari.

Raccomandiamo come sempre l’uso della mascherina, il rispetto del distanziamento sociale e di limitare il più possibile i contatti stretti al necessario.

Grazie per la collaborazione.

