E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi un 45enne e’ caduto mentre andava in sella alla propria bicicletta. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118, si e’ temuto il peggio per il 45enne, si era prospettato in un primo momento il trasferimento in un nosocomio fuori provincia. Dagli esami piu’ accurati effettuati sul 45enne i sanitari hanno deciso di curarlo presso il nosocomio sorano.

foto archivio