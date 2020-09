Castelliri (FR) – 3…2…1…VIA: la scuola riapre i battenti

Abbiamo dedicato la nostra estate, le nostre vacanze, tutte le risorse possibili per garantire la riapertura in sicurezza delle scuole. Il risultato è arrivato: siamo pronti a ripartire in presenza ma alla dovuta distanza. Le scuole di Castelliri apriranno i battenti giovedì 24 settembre adottando tutte le misure contenitive per il contagio stabilite dalle linee guida ministeriali. Grazie alla sinergia di tutti gli amministratori e grazie anche al prezioso contributo fornito dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, Prof Gabriella Curato, abbiamo predisposto i plessi con lavori e gli adeguamenti che hanno interessato sia gli spazi esterni che quelli interni. Sono stati installati dei gazebo nei cortili per permettere momenti di accoglienza e didattica per i più piccoli; è stato allestito un nuovo parco giochi esterno nel giardino della scuola primaria per consentire quanto più possibile momenti di socializzazione all’aperto. Tutte le sedi sono state sanificate, dopo la consultazione elettorale, con il metodo della doppia sanificazione, inclusi gli spazi che non sono stati occupati dai seggi. Un importante adeguamento alla normativa antincendio ha interessato gli edifici della scuola secondaria di I grado e la sede della scuola primaria. L’adeguamento alla normativa antiCovid è stato portato a termine con l’acquisto di banchi singoli per tutte le aule che ne erano sprovviste e con il recupero di aule più spaziose che saranno occupate dalle classi più numerose della scuola primaria. Le molteplici avversità non impediranno di continuare ad effettuare il servizio mensa che continuerà, come sempre, a cucinare i pasti in loco per poi distribuirli in classe, come previsto dalla normativa nazionale. Il servizio di trasporto è stato migliorato per permettere ai bambini di viaggiare in maggiore sicurezza, nel rispetto delle dovute distanze che saranno così assicurate oltre i limiti imposti dagli enti sovracomunali. Per concludere, durante l’estate, abbiamo provveduto a dotare tutte le sedi di connessione internet che, grazie alla Fibra, consentirà una navigazione in internet molto più veloce. Siamo soddisfatti dello sforzo compiuto perché il benessere degli alunni e degli operatori scolastici tutti è un nostro obiettivo primario e mai come in questo periodo abbiamo dedicato anima e cuore per garantire un ambiente di vita sicuro. Buon inizio di anno scolastico.

Comunicato stampa a firma del Sindaco Fabio Abballe e l’Amministrazione Comunale.